Kayseri'de kaçak cep telefonu satışına 2 gözaltı

KAYSERİ'de yurt dışından kaçak olarak getirilen 21 adet cep telefonu satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cep telefonlarını klonlayarak piyasaya sürdüğü iddia edilen M.A.K. ve M.Y.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin iş yerlerine operasyon yapıldı. M.A.K. ve M.Y. gözaltına alınırken, ikilinin iş yerlerinde yapılan aramada 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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