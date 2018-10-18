Kayseri'de kaçak 152 göçmen yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAÇAK yollarla yurda girerek otobüslerle Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 152 kaçak göçmen, polisin Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı yol denetimleri sırasında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğinin tarafından yurda kaçak göçmen girişi ile mücadele kapsamında Kayseri-Malatya karayolunda gece saatlerinde yapılan yol uygulamasında kaçak yollarla yurda giriş yapan ve kiraladıkları otobüslerle Ankara ve İstanbul'a gitmek isteyen 75 Pakistan, 65 Afganistan ve 12 Bangladeş uyruklu 152 kişi polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 bin Dolar vererek Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenilen kaçak göçmenler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kaçak göçmenler sorgularının ardından göçmen geri gönderme merkezine teslim edilecek.



FOTOĞRAFLI