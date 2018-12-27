Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 4'ü kadın, 5 gözaltı

KAYSERİ'de evlerin çelik kapılarının kilitlerini kırarak altın ve para çaldıkları belirlenen 4'ü kadın, 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de son dönemlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana, Sahabiye, Yenimahalle, Hoca Ahmet Yesevi mahalleleri ile Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan evlerin çelik kapılarının kilitlerini kırarak altın ve paraları çaldıkları belirlenen Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



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