ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 4'ü kadın, 5 gözaltı (2)
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Serdar K. (34), Gülhanım Ç. (37), Reyhan G. (25), Derya E. (23) ve Sibel G. (22) tutuklanarak cezaevine konuldu.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
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