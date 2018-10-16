Kayseri'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (1)

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 1 göçmen yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 150'nci kilometresinde meydana geldi. Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve Malatya'dan Kayseri yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AU 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile 1 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.