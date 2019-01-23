Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama (2)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece...

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama (2)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Altuveyni (32) ve Abdulselam Elferrud (29), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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