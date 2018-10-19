Kayseri'de Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen sikke, taş eser ve süs eşyası ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kocasinan ilçesi Çavuşağa Mahallesi'nde tarihi eserlerin yoğun olarak bulunduğu bölgedeki sit alanında izinsiz inşaat yapmaya çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Develi ilçesi Gümüşören Mahallesi'nde ise 3 şüphelinin içinde bulundukları otomobilde yapılan arama neticesinde Bizans dönemine ait oldukları değerlendirilen 35 adet sikke, 3 adet Taş eser ve 9 adet süs eşyası ele geçirildi. Olaylı ilgili zanlılar gözaltına alındı. Tarihi eserler ise Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.



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