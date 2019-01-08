Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz yargılanan 5 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar doktor Ahmet Ensar Y., meslekten ihraç edilen astsubay Ahmet T., askeri personel Tarık A., İbrahim A. ve Nedim C. ile tutuksuz sanık Alim Ö. hazır bulundu. Sanıklar, savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklara, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu 4 sanığın cezaevinde yattıkları süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×