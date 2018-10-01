Kayseri'de 19 kilo esrar ele geçirildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde 19 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Asayiş Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Ankara karayolu üzerinde Kalkancık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada zulalanmış 19 kilo toz esrar ele geçirildi. Araç sahibi gözaltına alındı.



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