Kayseri Başsavcısı: Adil yargılamada, yargılama makul süre içinde bitirilmelidir

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli kolluk amir ve memurları koordinasyon toplantısı yapıldı. Yargıda hedef süre uygulamasından bahseden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Adil yargılama hakkının en önemli unsurlarından biri kuşkusuz, yargılamanın makul süre içinde bitirilmesi ilkesidir" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısı, Kayseri Adliyesi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Başsavcı Vekili ve basın sözcüsü Tahir Apaydın, Başsavcı Vekili Ahmet Yılmaz, müracaat savcıları Cemal Kurt ve Mustafa Kemal Yılmaz ile çok sayıda kolluk kuvveti katıldı. Adil yargılama hakkının öneminden bahseden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Adil yargılama hakkının en önemli unsurlarından biri kuşkusuz, yargılamanın makul süre içinde bitirilmesi ilkesidir. Hak arayanlar için geçerli olan bu ilkenin amacı, uyuşmazlığın taraflarını, yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

'CEZA YARGILAMALARININ AMACI MADDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAKTIR'

Ceza soruşturmalarının amacının gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu da vurgulayan Akın, "Ceza soruşturma ve yargılamasının amacı, maddi gerçeği dürüstlük ilkesi ve hukuk devletinin gereklerine uygun bir süreç sonunda ortaya çıkarmaktır. Bu amacın, gerçekleştirilmesinde şüphelinin ve mağdurun haklarının korunması ve delil yasaklarına uyulmasına önem arz etmektedir" dedi.

'YARGIDA HEDEF SÜRE, YARGISAL SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLDÜ'

Yargılamanın bir an önce sonlandırılması nedeniyle hak ihlallerine yol açılmaması için 'Yargıda hedef süre' programının uygulandığını da belirten Başsavcı Akın, "Zaman planlamasını, planlamaya uyumunun takip edilmesini ve denetim mekanizmasının oluşturulmasını gerektiren bir sistem. Bu uygulama, bir yönüyle makul sürede yargılama ilkesine hizmet etmekteyken, diğer taraftan da yararlananlara öngörülebilir bir yargısal süreç sunarak, şeffaflık ve kamuoyu denetimi de sağlayacaktır. Yargıda hedef süre uygulaması, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri ile idari yargı, ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde 3 Eylül'de başladı. Adli yargı ilk derece Cumhuriyet Başsavcılıklarında ise 1 Ocak 2019'da başlayacak. Hedef süreler, soruşturma ve davaların bu süreler içinde sonuçlandırılmaması halinde taraflar için hak doğurucu mahiyeti bulunmayan ancak, yargısal süreçlerin iyileştirilmesi için öngörülmüş idari bir düzenlemedir" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı bir şeklide devam etti.



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