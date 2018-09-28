Kayıp olarak aranan genç, çobanlıktan sıkılıp İstanbul'a gitmiş

TOKAT'ta, 2 GÜN önce hayvan otlatan kardeşinin yanına gittiğini söyleyerdek evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah Yıldız'ın (18) İstanbul'da bir akrabasının yanında olduğu ortaya çıktı. Yıldız'ın çobanlıktan sıkıldığı için İstanbul'a gittiği belirlendi.

Merkeze bağlı Taşlıçiflik köyünde oturan Bilal ve Saliç Yıldız çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Emrah Yıldız, 2 gün önce köy merasında hayvanları otlatan kardeşi Salim Yıldız'ın yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen Salim Yıldız'ın yanında Emrah'ı göremeyen ailesi, köy çevresinde arama yaptı. Emrah Yıldız'a ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri Emrah Yıldız'ı bulmak için köy merası ve kanal kıyısında arama yaptı, ancak hiçbir ize rastlanmadı. Yapılan araştırmada, Emrah Yıldız'ın evden çıkarken yanına nüfus cüzdanını ve 4 bin lira para aldığı tespit edildi. Evden kaçmış olabileceği değerlendirilen Emrah Yıldız’ın, İstanbul Üsküdar’da bir akrabasının yanında olduğu saptandı.

Temasa geçilen Emrah Yıldız'ın köyde koyun otlatmaktan sıkıldığını, bu nedenle İstanbul'a gitmeye karar verdiğini söylediği kaydedildi. Yıldız'ın tekrar köyüne döneceği belirtildi.



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