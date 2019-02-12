Kayıp köylü gölette ölü bulundu

MUĞLA'da, dün akşamdan beri ailesinin kendisinden haber alamadığı Hüseyin Türkoğlu'nun (76) cansız bedeni, gölette bulundu.

Menteşe ilçesinin kırsal Derinkuyu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Türkoğlu, dün akşam saatlerinde evinden çıktı. Türkoğlu'nun eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunup, yardım talep etti. Jandarma da Hüseyin Türkoğlu'nu arama çalışmaları için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden destek istedi. Bölgeyi tarayan ekipler, gölet kenarında baston fark etti. Gölette yapılan aramada, su yüzeyinde Türkoğlu'nun cansız bedeni bulundu. AFAD görevlilerince bulunduğu yerden alınan Hüseyin Türkoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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