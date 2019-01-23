Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor

ESKİŞEHİR'de, 2 gündür kayıp olan Kadir Öztürk (52) için Porsuk Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Kadir Öztürk'ün yakınları, kendisinden 2 gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. Polis kayıp başvurusu üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Bugün öğlen saatlerinde bir vatandaş, Porsuk Çayı'nda su yüzeyinde, çanta içerisinde yüzen dizüstü bilgisayar buldu ve polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler, Öztürk'e ait olduğu belirlenen bilgisayarın bulunduğu bölgedeki apartman ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde Öztürk'ün bu sabah saat 05.00'te, en son Kırmızı Toprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta görüldüğü tespit edildi. Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Porsuk Çayı'nın su seviyesi düşürüldükten sonra ekipler arama çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri suya indirdikleri botla arama çalışması yaparken, diğer ekipler de karadan çalışmalara devam etti. Yaklaşık 2 saatlik arama sonunda ekipler herhangi bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.FOTOĞRAFLI



