Kayıp İlay, evine döndü

BURSA'da, cumartesi günü, kırtasiyeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kayıp olarak aranan lise öğrencisi İlay Yüksel (14), evine geldi.

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan İlay Yüksel, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde annesine, "Kırtasiyeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Aile, cep telefonunu da evde bırakan kızlarının dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Kızlarını bulamayan aile, polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı araştırmada da İlay'a ulaşılamadı.

Polis ve yakınlarının 5 gündür her yerde aradığı İlay Yüksel, bugün kendi imkanlarıyla evine döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, İlay Yüksel ile babası Fatih Yüksel'i, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×