Kayıp Eylül'ün babası: Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara (8) için dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yaptı. Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, bu konuda kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Kızından haber bekleyen İbrahim Yağlıkara, "Şu an hiçbir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

BAKANLIK AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ AİLENİN BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanlığı'nın dün olayın aydınlatıldığına ilişkin açıklama yapmasına rağmen çocuklarının akıbetiyle ilgili detayları öğrenemeyen ailenin bekleyişi sürüyor. Baba İbrahim Yağlıkara, kendisini yalnız bırakmayan köylülerle birlikte çocuğundan iyi bir haber beklediğini söyledi. Baba İbrahim Yağlıkara, "Şu anda Valiliğimizden ve Cumhurbaşkanlığımızdan hayırlı bir haber bekliyorum. İnşallah bu işi çözecekler. Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum" dedi. Baba Yağlıkara, İçişleri Bakanlığı'nın olayın aydınlatıldığı yönündeki açıklaması için ise "Şu an hiçbir bilgim yok. Ben de medyadan duydum. Hiç kimse bana bilgi vermedi. Cumhurbaşkanımız kızımı kucağına alıp getirecek. Bu sevinci tüm Türkiye paylaşacak" diye cevap verdi. Ailesinin bitkin bir durumda olduğunu kaydeden baba Yağlıkara, "İçimiz yandı. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, evladımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Biz de bitkin durumdayız. Bütün Türkiye yanıyor" ifadelerini kullandı.

JANDARMA ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri ise diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, ailenin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K., gözaltına alınıp önceki gün tutuklandı. Bu doğrultuda Uğur K.'nin evinin bahçesinde emniyet ve AFAD ekipleri, köpeklerle arama yaptı. Ancak yapılan çalışmada bir sonuç elde edilmedi.

İbrahim Yağlıkara, komşusu Uğur K.'nin tutuklanması ile ilgili olarak, "Zaten çocuğum onun evinin kapısında kayboldu" dedi.

SAÇ TELİ VE KAN LEKELERİ EYLÜL'E AİT

Eylül’ün kaybolmasının ardandan köye sevk edilen özel ekipler, küçük kızın son görüldüğü yerden yola çıkarak komşuları Uğur K.'nin otomobilinde inceleme yaptı. Otomobilde bulunan bir saç teli ile aracın yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi'nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül'e ait olduğu belirlendi. Kriminal laboratuvar sonuçlarıyla Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde tekrar sorguya alındı. Uğur K.'nın annesi N.K.'nin de gözaltındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.



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