Kayıp anne kızı arama çalışmalarında kemik bulundu (2)

KAZIYA ARA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolduktan sonra cansız bedenleri Tütünçiftlik sahiline gömüldükleri iddia edilen Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal (8) ile ilgili yapılan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugün için son verildi. Kazı çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.