Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (4)

CUMHURİYET SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Palu ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal'ın 2008 yılı Kasım ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek 'eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T., E. T., H.T., U. T. ve Y.Ş. isimli kişilerin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T.'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası olan Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U.'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları' iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, müşteki Meryem Tanhal'ın ağabeyi İsa P.'nin de 2008 yılının Aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına 'Eniştesi Tuncay U.'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tanhal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T.'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını' beyan ederek şikayetçi olduğu, kayıp Meryem'in annesi Hava P.'nin ilk ifadesinde, 'Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darp edilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığını ve arabanın içerisinde vefat ettiğini' beyan ettiği, ancak daha sonra alınan ifadesinde 'Kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncer U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü' belirttiği, küçük Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır."

Yapılan kazı çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamamıştır."