Kayınpederinin cenazesine katılmayan geline 12 bin lira tazminat cezası

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 2 yıl önce evlenen Ali Y. ve Aslı Y. boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, vefat eden kayınpederinin taziyesine katılmadığı gerekçesiyle Aslı Y.'nin, kusurlu olduğu ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Ali Y.'ye 12 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

2016 yılında evlendiği eşine şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açan Ali Y. avukatı aracılığıyla 6'ncı Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davada her iki taraf da birbirini suçlayarak çeşitli taleplerde bulundu. Mahkeme heyeti ise son duruşmasında davayı karara bağlayarak Aslı Y.'nin vefat eden kayınpederinin taziyesine gitmeyerek kötü gününde eşinin yanında olmadığı gerekçesi ile kusurlu olduğuna kanaat getirdi. Aslı Y.'nin davranışlarıyla evlilik birliğinin kendisine yüklediği sevgi, saygı ve anlayış yükümlülüklerini ihlal ettiği ifade edildiği kararda, "Aslı Y.'nin, kayınpederinin taziye evine gitmeyerek, telefon açmayarak, eşini en zor gününde yalnız bırakarak, geçimsizliğin meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, buna mukabil Ali Y.'nin iddialarla ilgili bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme ayrıca Aslı Y.'nin, kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Ali Y.'ye 5 bin lira maddi, 7 bin lira da manevi olmak üzere toplam 12 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.