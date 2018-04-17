Kayınbiraderini öldüren enişte tutuklandı

KONYA'da tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürüp, ikisini yaralayan Cevdet Öztürk (31) ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşleri Harun (29) ve Şahin Öztürk (34) tutuklandı.Olay, dün saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Mesnevi Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan, 7 yıllık evli, 2 çocuk babası Cevdet Öztürk, babasını ziyaretten gelen eşi Meryem Öztürk'e (26), iddiaya göre eve gelirken sigara almasını söyledi. Meryem Öztürk sigara almayınca, tartışıp dövdü, ardından babası Cesim Öztürk'ün evine gitti. Meryem Öztürk de durumu kardeşleri Fatih (20), Muhammed (28) ve Şahin Sağaslan'a (22) anlattı. 3 kardeş eniştesinin bulunduğu Cesim Öztürk'ün evine gitti, bağırıp, yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle havaya ateş açtı.Bunun üzerine Cevdet Öztürk, babası Cesim Öztürk ile birlikte evin önündeki kayınbiraderlerinin yanına gitti. İki grup arasında çıkan tartışma, Öztürk'ün kardeşleri Harun ve Şahin Öztürk de katılınca büyüyüp, kavgaya dönüştü. Cevdet Öztürk, yanındaki bıçağı çekip, kayınbiraderlerine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan üç kardeş kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Sağaslan, yaşamını yitirdi. tedavisi süren kardeşlerden Muhammed Sağaslan'ın da sağlık durumumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Olayın ardından Cevdet Öztürk, kardeşleri ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. İfadesinin ardından Cesim Öztürk serbest bırakıldı, kayınbiraderlerini öldürdüğü öne sürülen Cevdet Öztürk ile kardeşleri, Harun ve Şahin Öztürk tutuklandı.

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