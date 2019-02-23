Kayalıklara uçan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Barış İLYASOĞLU / İNEBOLU(Kastamonu),() - KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkarak kayalıklara uçan taksinin sürücüsü İsa Çakılcıoğlu (48), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnebolu-Abana yolu İskele mevkiinde meydana geldi. İsa Çakılcıoğlu'nun kullandığı 37 T 5071 plakalı taksi, kontrolden çıkarak denize kenarındaki kayalıklara uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten yere çakılan araçta sıkışan Çakılcıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakılcıoğlu'nun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakılcıoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çakılcıoğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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