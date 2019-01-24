Kavuran: Cep telefonu, trafikte yüzde 60 kaza sebebi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, cep telefonu kullanımının trafikte yüzde 60 oranında trafik kazasına sebebiyet verdiğini belirterek, sürücülere hayati uyarılarda bulundu.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Kavuran, kış mevsimi nedeniyle sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Kavuran, sürücülere araç avadanlıkları konusunda tavsiyelerde bulunarak, özellikle karlı havalarda dikkati olmaları yönünde çağrı yaptı. Sürücülerin karlı yollarda, öndeki aracın izinden giderek patinaj riskinin azaltılabileceğini belirtti. Kavuran, sürücülere cep telefonu uyarısı yaptı.

‘TRAFİKTEN MEN EDİLECEKLER’

Dursun Kavuran, “Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kar ve yağışların artması, don ve buzlanmalar, karlı ve kaygan yollar kazaları da beraberinde getirmektedir. Bu kazaların bir kısmı trafik kurallarından değil iklim şartlarından ve mekanik aksamdan kaynaklanmaktadır. Şehiriçi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyanlar ile ticari araçlar için kış lastiği takma 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yasa gereği zorunludur.Kurallara uymayan araçlar para cezasının yanı sıra trafikten men edilecektir” diye konuştu.

CEP TELEFONU YÜZDE 60 KAZA SEBEBİ

Kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını aktaran Kavuran, şunları söyledi:

“Tüm araç sahiplerinin, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmış olmaları gerekir. Lastiklerin kontrolü, antifrizlerin tamamlanması, akü ve elektrik donanımlarının yanı sıra araçlarında zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası ve yangın söndürücü gibi avadanlıkların bulundurulması gerekmektedir. Bu avadanlıkların araçlarda bulunmaması halinde sürücüye ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilmesi uygulaması bulunmaktadır. Araca biner binmez emniyet kemeri mutlaka takılmalı, emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 70 oranında önlemektedir. Ayrıca araç kullanırken cep telefonu ile kesinlikle görüşme yapılmaması gerekmekte olup cep telefonu şehir içi trafiğinde yüzde 60 kazalara sebebiyet verdiği gibi şehirler arası yollarda ölümcül kazaların olmasına da neden olmaktadır”

‘FREN PEDALINA HAFİFÇE BASILMALIDIR’

Karlı havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerektiğini de vurgulayan Başkan Kavuran, şu uyarılarda bulundu:

“En önemli unsurlardan biri gaz ve fren pedallarına yumuşak basılmalı, ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedal sertçe bırakmamalıdır. Otomatik şanzımanlı araç kullananlarsa hızlanmalarda asla gaz pedalına sonuna kadar basmamalı, buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken mümkün olduğunca motorun frenleme gücünden faydalanılmalı, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılmalıdır. Kaymalara karşı zincir kullanılmalı, camlar buğulandığında ise yan camlardan birini hafifçe aralayarak havalandırmanın en sıcak konuma getirilmesi sağlanmalıdır. Öndeki aracın izinden giderek patinaj riski de azaltılabilir. Vatandaşların genellikle toplu taşıma araçlarını kullanmanın en güvenli yol olduğu da unutulmamalıdır.”

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