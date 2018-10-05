Kavgada bıçaklanan Suriyelinin cenazesi, ailesine teslim edildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Muhammed El Abud'un (18) cenazesi, ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Muhammed El Abud ile Muhammed El Hıreyzeyfi yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Muhammed El Abud, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed El Abud'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere bugün yakınlarına teslim edildi.



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