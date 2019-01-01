Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç öldü

ŞANLIURFA'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan İsmail Dedek (18), hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Dedek ile kimliği belirsiz kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Dedek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Dedek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Dedek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI