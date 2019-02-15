Kastamonu'da uyuşturucuya 1 tutuklama

KASTAMONU'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 986 ecstasy hap ile 1 kilo 61 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışmayla İ.Y. ve İ.D.'nin, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkisinde durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 986 ecstasy hap, 1 kilo 61 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 39 mermi ele geçirildi. İ.Y. ve İ.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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