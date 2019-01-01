Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü (2) - Yeniden

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezinin yer aldığı alanda motoru duran eğitim uçağı, ağaçların olduğu alana düştü. Kazada pilot hafif yaralanırken, yanındaki kadın yara almadan kurtuldu.

Pilot İkram Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz'ın (52) bulunduğu eğitim uçağı, Kartepe'deki Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalandı. Kayak merkezinin üzerinde uçan uçağın motoru, iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, Geyik Alanı mevkisinde durdu. Pilot Kaya'nın indirmeye çalıştığı eğitim uçağı, ağaçların arasına burun üstü düştü. Bu anları görenler, hemen yardıma koştu. Düşüş sırasında başını çarpması sonucu hafif yaralanan Kaya ile Malgaz, kayak merkezinde bulunan otelin revirine götürüldü. Revirde müdahalede bulunulan İkram Kaya'nın başı, bandajla sarıldı. Meral Dilber Malgaz ise yaralanmadan kurtuldu.

Jandarma Arama Kurtarma timi, kar motorları ile uçağın bulunduğu alana indi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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