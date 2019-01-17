Kartal'da cipin içinde öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.   (FOTOĞRAF)

Kartal'da cipin içinde öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  

(FOTOĞRAF)

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