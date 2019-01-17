Kartal'da cipin içinde öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KARTAL'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
(FOTOĞRAF)