Karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Elif A. yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Emrah B. yönetimindeki 16 KMC 10 plakalı hafif ticari araç, aniden caddeye çıkıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Elif A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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