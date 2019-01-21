Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürmüş

İbrahim EMÜL- Süleyman GÜZEL/DÜZİÇİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Hürü Açık'ın (57), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan Açık (60) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Açık ve eşi Hürü Açık, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü Açık'ın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü Açık'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hürü Açık'ın yapılan otopsi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Alzheimer hastası olan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Açık ise olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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