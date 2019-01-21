ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara'nın 5 yıl önce kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Karısını 15 bıçak darbesiyle öldürmüş (2)
ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Hürü Açık'ın, ilçeye bağlı Karkın Mahallesi'nde oturan annesi Fatma ve babası Hasan Kara'nın 5 yıl önce...
ANNE BABASI SOBADAN ZEHİRLENMİŞ
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