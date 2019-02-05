Kargo firmasında dehşet: Paketini almaya gelen Aynur, eşi tarafından öldürüldü (2)

POLİS, 'TUZAK' İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Osmangazi'de Aynur Canıtez'in, kendisine gelen paketi almak için gittiği kargo şubesinde, boşanma aşamasında olduğu döner ustası eşi Ali Canıtez tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili polisin soruşturması sürerken, kargo çalışanları olay anını anlattı.

Kargo şubesi çalışanları, "Aynur Canıtez kargo şirketine girerek, 'Adıma kargo geldi, almak isitiyorum' dedi ve kimliğini firma çalışanına verdi. Çalışan, sistemden baktığında Aynur Canıtez adına bir kargo gelmediğini gördü. Bu sırada zanlı Ali Canıtez iş yerinden içeri girerek belinden çıkardığı tabancası ile eşini öldürdü" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri değerlendiren polis, Aynur Canıtez'in eşi Ali Canıtez tarafından tuzağa düşürülerek olay yerine getirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polisin, katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, kentin giriş çıkışlarına, otogar ve havalimanına da ekipler sevk edildiği belirtildi.



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()