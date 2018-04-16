Karaman'da hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN'da hafif ticarı araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 08.20 sıralarında Bahçelievler  Mahallesi Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Özkan Tülü (40) yönetimindeki 70...

Karaman'da hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KARAMAN'da hafif ticarı araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 08.20 sıralarında Bahçelievler  Mahallesi Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Özkan Tülü (40) yönetimindeki 70 BH 441 plakalı hafif ticari kavşakta, Filiz Navruz'un kullandığı  70 FC 042 plakalı otomobil   çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü  Filiz Navruz ve  yanında bulunan  Betül Çolak (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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