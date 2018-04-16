Karaman'da hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN'da hafif ticarı araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Özkan Tülü (40) yönetimindeki 70 BH 441 plakalı hafif ticari kavşakta, Filiz Navruz'un kullandığı 70 FC 042 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Filiz Navruz ve yanında bulunan Betül Çolak (35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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