Karaman'da 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KARAMAN'da polis tarafından yapılan operasyonda 2 bin 20 adet uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği C.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından C.B.'nin evine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 20 adet uyuşturucu hap, 50 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği üzerinde durulan bin 670 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.