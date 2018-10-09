Karakol önündeki çatışmaya 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan 15 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 kişiden 3'ü tutuklandı.

Perşembe gecesi Hocaömer Mahallesi'nde husumetli Uçar ile Önemli ailesi fertleri arasında çıkan kavga sonrası Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürülen gözaltına alınanların yakınları arasında silahlı çatışma çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada gözaltına alınan 22 kişi sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u adli kontrol şartıyla salıverilirken, C.Ö., H.C. ve M.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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