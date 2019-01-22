Karadeniz'de batan geminin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un (47) cansız bedeni, bulundu.

Samsun'da geçen 7 Ocak'ta saat 08.10'da, kıyıya yaklaşık 77 mil açıkta Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' adlı 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ile Sinop limanlarından 2 gemiyle yola çıkan sahil güvenlik ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 helikopter ve Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterle sürdürüldü. Saat 09.05'te Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter, saat 09.54'te 13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kuru yük gemisinden 7 mürettebat kurtarılırken 6 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Batan gemide öldükleri belirtilen 2 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılması için de arama çalışmaları sürdürüldü.

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Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, geminin kaptanı Azeri uyruklu Turbat İsmayilov'un cansız bedenine ulaşıldığını bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kayıp olan Azeri vatandaşı kaptan Turbat İsmayilov, geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde, Rusya Tuapse Limanı 48 mil açığında 'Venuatu Bayraklı M/V NURS' isimli gemi tarafından tespit edildi. 19 Ocak 2019 tarihinde Novorossiysk Limanı'nda Rusya yetkililerine teslim edilmiştir. Diğer kayıp olan mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."



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