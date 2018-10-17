Karaburun'daki tekne faciasında ölen 2 Afgan çocuğa DNA testi

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin teknelerinin batmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan 8 cenazeden Afgan 2 çocuğa DNA testi yapıldı.

Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na 10 Ekim Çarşamba gecesi giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, 1 gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak, battığını ve kendisinin sürüklenerek, Karaburun'da karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kaybolan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince denizde arama- kurtarma çalışmalarına başlandı. Aramalarda 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 4 kişinin cenazesi, yakınlarının gelmesiyle yapılan kmilik tespitinin ardından teslim edildi. Cenazelerden 2'sinin, tekne faciasından sonra 28 saat denizde kalıp, sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin eşi İsa Abdurrahman Ahmet'e (36) ve oğlu Abdullah İsa'ya (11) ait olduğu belirlendi. 4 cenaze, defnedilmek üzere Irak'ın Zaho kentine götürüldü.

2 ÇOCUĞA DNA TESTİ

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 10- 12 yaşlarındaki 2 çocuğa da bugün ağabeyleri olduğunu söyleyen kişiden örnek alınarak, DNA testi yapıldı. DNA sonuçlarının uyuşması halinde cenazelerin ağabeye teslim edileceği belirtildi.