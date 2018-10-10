İZMİR, ()-İZMİR'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Karaburun'da kaçak teknesi battı: 4 ölü, 30 kayıp (1)
İZMİR, ()-İZMİR'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama- kurtarma çalışmaları...
İZMİR, ()-İZMİR'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
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