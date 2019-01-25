Karabük’te DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı

KARABÜK’te, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.



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