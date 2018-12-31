Karabük’te 2 ev yandı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde gece yarısı çıkan yangında 2 ahşap ev yanarak küle döndü.

Yangın, dün gece yarısı ilçeye bağlı Ambarözü Köyü'nde Rıfat Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, Yılmaz'ın akrabası olan Kadir Yücel'e ait eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen yangında 2 ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında 2 evde de kimsenin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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