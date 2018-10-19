Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek M.İ. ve F.G.'nin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 saksıya dikili toplam 25 kök Hint keneviri, 27 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Evde bulunan M.İ., F.G., H.M.B., O.B., S.S.K. ve İ.Ü., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.İ. ve F.G. 'uyuşturucu madde temin ve ticareti'nden tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.M.B., O.B., S.S.K. ve İ.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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