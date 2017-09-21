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Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Karabük'te, dün akşam çıkan orman yangını yaklaşık 10 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak bölgede 20 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:54
Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Pirinçlik Köyü mevkisinde çıktı. Yangına 1 helikopter, 20 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 2 greyder, 30 teknik eleman, 200 işçiyle müdahale edildi. Yaklaşık 50 vatandaş da çalmışmalara destek verdi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu yangın sabaha karşı 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabah tamamen söndürülen yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

'Raylarda demir sürtünmesinden kaynaklanmış olabilir'

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının çıktığı ana şahit olduklarını söyleyerek, "Biz kendimiz şahit olduk. Biz Eflani İlçesindeki yangına gidiyorduk. Geride duman görüp durduk. Yangının tren yolunda çıktığını gördük. Raylarda demir sürtünmesinden kaynaklanmış olabilir" dedi.

Yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını ifade eden Beşel, "Gece uzaktan bakıldığı zaman çok büyük bir alan gibi görünüyordu. Sabahın ilk ışıklarında baktığımız zaman öyle çok büyük bir zayiatımız olmadığını gördük. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Her közü, her detayı kaçırmamamız gerekiyor. Hava sıcaklığı artınca her an bir yerden patlayabilir. Günlerce sürecek olan soğutma çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

'Neyse ki 'tepe yangını' değil'

Beşel, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğünü de belirterek, "Bunda çok sapma olmaz. Tek tek ormanı ölçeceğiz. Zarar gören alanlara bakacağız. Çok büyük kayda değer 'tepe yangını' dediğimiz 'bir fiil ağacın yandığı' dediğimiz orman yanmadı. Daha çok örtü şeklinde devam bir yangındı. Çok şükür ki gece gördüğümüz manzara şimdi yok. İlk yangın çıktığındaki korkumuz yok. Ama bu yangın, belli olmaz. Her an bir yerden patlak verir. Onun için tedbiri elden bırakmayacağız'' dedi.

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