Karabük'te FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muvazzaf asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmalarda, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle aranan isimleri belirledi. Ardından da bu isimlere karşı operasyon düzenledi. Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 3'ü muvazzaf asker 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.