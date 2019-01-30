Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı (2)

47 PİLOT GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Havacılık Komutanlığı'na yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 48'i pilot, 15'i 'sivil mahrem imam' olan 63 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. Aktif görevde olan öğretmenlerin de aralarında olduğu 15 'sivil imam' ile iletişim kurdukları tespit edilen 3'ü albay, 4'ü yarbay, 4'ü binbaşı, 9'u yüzbaşı, 27'si üsteğmen, 1'i teğmen olmak üzere 48 pilottan 47'si de gözaltına alındı. Ankara dahil birçok ilde yapılan operasyonlarda, 'sivil imam'ların da büyük bölümünün yakalandığı belirtildi. Firari şüphelilerin yakalanması çalışmalar ise sürdürülüyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Darbe girişiminde, Ankara'da birçok yeri bombalayan ve yüzlerce kişiyi şehit eden helikopter pilotlarının görev yaptığı Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kara Havacılık Komutanlığı'na yönelik operasyonu özel ekip yönetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in koordinesinde, örgütün darbe girişimi sırasında kullanmadığı; ancak itirafçı beyanları ve yapılan soruşturmalarda TSK içinde halen aktif görevde olduğu bilinen şüphelilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için uzun süredir 'ankesör soruşturması' yürütülüyor. Örgüt mensubu subayların, deşifre olmamak için bağlı bulundukları 'sivil imam'larla gizli iletişim kurdukları ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından yaptıkları görüşmelerin deşifre edilmesi için MİT'te özel ekip kurulduğu, son operasyonda gözaltına alınan pilotların da bu ekibin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'yla ortaklaşa yaptığı uzun çalışmanın sonucunda belirlendiği öğrenildi.

'KRİPTO YAPILANMA'YA VURULAN EN BÜYÜK DARBE

MİT'te kurulan özel ekibin desteğiyle yapılan operasyon, savcılık kaynaklarınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki 'kripto yapılanması'na vurulan en büyük darbe olarak nitelendirildi.