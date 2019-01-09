Kar ve buzlanma nedeniyle karayolları büyük araç geçişlerine kapatıldı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), ()- KONYA'da kar ve buzlanma nedeniyle büyük araçların yola çıkmasına izin verilmedi. İlçe girişlerinde polis tarafından durdurulan araçların parka çekilerek sabaha kadar bekletileceği öğrenildi.

Konya'da akşam saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Karayollarında oluşan kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle Ankara'dan Konya'ya gelen büyük araçlar, Kulu ilçe girişinde polis tarafından durduruldu. Polis, kaza olmasını önlemek için araçları otoparka çektirdi. Öte yandan Konya-Antalya ve Konya-Ayfonkarahisar yoluda büyük araç geçişlerine kapatıldı. Araçların sabah 09.00'a kadar parklarda bekletileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin ise yollardaki kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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