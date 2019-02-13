Kapkaçı para karşılığı yapmışlar

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Y.Y.'nin bankadan çektiği 60 bin TL'nin bulunduğu çantayı alıp kaçarken yakalanan 2 kişinin para karşılığı kapkaççılık yaptığı ortaya çıktı. Bu kişilere para vereceğini söylediği öne sürülen Abdulhafiz Aslanhan da (51), İstanbul'a kaçarken yakalandı. İfadeleri alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bankalar bölgesinde meydana geldi. Y.Y., beraberinde oğlu ile bankadan 60 bin TL çekip, otomobiline yürümeye başladı. Ancak Y.Y.'yi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı zorla alıp, kaçmaya başladı. Y.Y., yakınıyla birlikte kovaladığı ikiliden Anıl Salih Usta'yı (24) para çantasıyla birlikte yakaladı. İki grup arasında yumruklaşma meydana gelirken, diğer şüpheli kaçtı.

ARKADAŞINA BAKMAYA GELDİ, YAKALANDI

Anıl Salih Usta, polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli, kısa süre sonra arkadaşını merak edip olay yerine döndü. Y.Y. tarafından fark edilen ve Uğur Küçüt Bibercioğlu (21) olduğu belirlenen şüpheli, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden Anıl Salih Usta, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Biz kapkaç yapmadık. Kim diyor onu? Hani görüntü nerede? Her söylenene inanma'' derken, Uğur K. da kavga ettiklerini ileri sürerek, ''Biz kapkaç yapmadık. Kavga ettik. Görüntü filan her şey var'' dedi.

ELEBAŞI İSTANBUL'A KAÇARKEN YAKALANDI

İşsiz olduklarını ve İstanbul'da sokaklarda yaşadıklarını belirten 2 kişi, ifadesinde Abdulhafiz Aslanhan'ın kendilerine para vereceğini söyleyerek Konya'ya getirip, bir kişiyi dövmelerini, sonra o kişinin çantasını alıp kapkaççılık yapmalarını istediğini ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdulhafiz Aslanhan'ın İstanbul'dan kiraladığı aracın plakasını belirledi. Polis, Aslanhan'ı otomobille İstanbul'a kaçarken Afyonkarahisar karayolu üzerinde yakaladı. Aslanhan'ın diğer 2 şüpheliyi İstanbul'dan para vereceğini söyleyip Konya'ya getirdiğini, olay sırasında kendisinin uzaktan izlediğini, şüphelilerin yakalandığını görünce olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

İfadeleri alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI