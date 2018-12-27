TUTUKLANDI
Amasya'da, Sebiha Ersoy’un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan İşler, tutuklandı, H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kapkaç mağduru kadını evine bırakan kişi, olayın şüphelisi çıktı (2)
TUTUKLANDI Amasya'da, Sebiha Ersoy’un, 'kapkaç' yöntemiyle çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan İşler, tutuklandı, H.Ş. ise...
TUTUKLANDI
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