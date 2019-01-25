Kapıkule'de 235 kilo esrar ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan TIR'da bulunan valizler içerisinde 193 pakette 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili, aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR'da bulunan valizlerde farklı yoğunluk tespit edilirken, yapılan detaylı aramada 10 valiz içerisinde 193 pakette 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu şüpheliler S.G., T.A., M.D., D.V., R.V. ile A.Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları Edirne Adliyesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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