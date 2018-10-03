Kapağı çalınan yeraltı kablo odasına büyükbaş düştü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hırsızların kapağını çaldığı, yeraltı kablolarının bulunduğu odaya, büyükbaş düştü. Sahibi, çağırdığı kepçe ile mahsur kalan hayvanını kurtardı.

Olay Sungunlu ilçesi Cevheri Mahallesi'ndeki Şehit Uğur Yaldıran Cami yanındaki telekomünikasyon şirketine ait yeraltı kablo odasının kapağı hırsızlar tarafından çalındı. Besicilik yapan Ramazan Yaldıran'a ait büyükbaş hayvan dün akşam kapağı çalınan üstü açık bölümden yer altı kablo odasına düştü. Kendi imkanları ile hayvanını çıkaramayan Yıldıran, kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında büyükbaş, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Görevliler tarafından çalınan kapağın yerine yenisi getirildi.



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