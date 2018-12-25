Kanalizasyonun etrafındaki toprak çöktü, otomobil çukura düştü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yağmur suyunun kapladığı çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Cihat Aslan idaresindeki 41 FP 186 plakalı otomobil, alt yapı çalışması yapılan sokağa girdi. Yağmur yağışı nedeniyle kanalizasyonun etrafındaki toprak çökerek suyla kaplandı. Üzeri yağmur suyu ile kaplanan çüküra düşen otomobilin sağ tekeri parçalanırken, alt kısmı da hasar gördü. Otomobil çukurdan çıkarılırken, trafik ekibi tutanak tuttu. Cihat Aslan sorumluların hasarını karşılamasını talep etti.

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