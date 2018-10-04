Kanaldaki cesedi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştılar (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adana'da sulama kanalında bulunan kadın cesedinin Ayşe Tırpan (58) ati olduğu belirlendi. 2 gün önce evden ayrılan Tırpan'ın yakınlarının polise giderek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi. Adli Tıp Morguna götürülen Tırpan'ın kesin ölümü sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

