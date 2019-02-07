Kan kaybeden yaralıyı jandarma ekibi hastaneye ulaştırdı

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Mustafa Poyraz, daha fazla kan kaybetmemesi için jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Aksu Mahallesi, Kısık mevkiinde meydana geldi. Çağlayancerit'ten Pazarcık'a giden Recep K. yönetimindeki 46 P 8788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet A. yönetimindeki 46 BL 823 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, Ahmet A.'nın otomobilinde bulunan Mustafa Poyraz, başını cama çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekibi sevk edilirken, Poyraz derin yara nedeniyle kan kaybetmeye başladı. Jandarma, Poyraz'ın durumunu sağlık ekiplerine bildirdi, ancak 112 Acil Yardım İstasyonu'nun olay yerine uzak olması nedeniyle ambulansın yarım saatte gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Poyraz, jandarma ekip aracı ile Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Poyraz, daha sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



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